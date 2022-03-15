Rusya'dan Biden'a yaptırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin Sözcüsü Peskov'a yaptırım uyguladı. ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO'dan da peş peşe yaptırım kararları geldi.

ABD, söz konusu yaptırımların amacının Rusya'nın ekonomisini çökertmek olduğunu belirtti.

RUSYA'DAN ABD'YE MİSİLLEME

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da aralarında bulunduğu 13 ABD'li diplomat için yaptırım kararı aldı.