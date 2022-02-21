Rusya'dan sınır ihlali iddiası: 5 Ukraynalıyı öldürdük
TASS haber ajansı Rus askeri yetkililer'in sınır ihlali yapan 5 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.
DÜNYA 21.02.2022, 16:48
Rus askeri yetkililer'in sınır ihlali yapan 5 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.
TASS haber ajansının açıklaması sonrası İnterfax haber ajansı da Rus ordusunun Rus askerleri ve sınır muhafızlarının, Ukraynalı sabotajcıların Ukrayna- Rusya sınırını ihlalini önlediğini açıkladı.
Rus ordusu, Ukrayna’ya ait silahlı araçların Rostov’da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Ukrayna 'sınır ihlalini' yalanladı. Ukrayna ordusu, Rusya’nın Rostov bölgesinde herhangi bir Ukrayna gücü bulunmadığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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