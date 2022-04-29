Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
Rusya Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de sivillerin yaşadığı bölgeye dün akşam füzeli saldırı düzenledi. Çok sayıda bina füzelerin hedefi oldu. Binalarda yangın çıktı, yaralananlar oldu.
DÜNYA 29.04.2022, 12:26 29.04.2022, 17:13
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den saldırı haberi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesinin ardından geldi.
Rus füzeleri başkentte sivillerin yaşadığı bölgeyi hedef aldı. Füzelerin vurduğu binalarda yangın çıktı. Apartmanlar harabeye döndü..
Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. çok sayıda kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarma için uzun uğraş verdi. Yaralılar hastaneye götürüldü.
Siren sesleri Kiev'de tekrar duyuldu.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü de saldırının Kırım yarımadası açıklarından, Karadeniz'den, düzenlendiğini söyledi. "Ruslar yine sivilleri hedef almadıkları yalanını söyleyecekler" açıklamasını yaptı.
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