Rusya'nın ABD'ye mektubu: Askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız
Rusya, ABD'ye verdiği yazılı yanıtta "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" ifadelerine yer verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın güvenlik talepleri ile ilgili cevabını ilettiğini açıkladı.
Rusya ABD'ye 11 sayfalık bir cevap verdi ve buna göre Rusya, Ukrayna'yı işgal planı bulunmadığını mektupta iletti.
Rusya, tüm ABD güçlerinin Orta ve Doğu Avrupa'dan çekilmesini istedi
Mektupta, Ukrayna çevresinde gerilimi azaltmak için Kiev'in Minsk Anlaşmasına uyması, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması gerektiği vurgulandı.
Rusya’nın ABD’ye cevabında büyüyen ABD ve NATO askeri aktivitesinin alarm verici olduğu ve Rusya’nın kırmızı çizgilerinin görmezden gelindiği vurgulandı.
"Yaptırımlar kabul edilemez"
Rusya, bu yaklaşımın Washington’ın Avrupa’nın güvenlik meselesini çözme konusunda kararlığına şüphe düşürdüğünü ifade etti.
Rusya, askerlerini Rus topraklarından çekmesi yönünde gelen ültimatom ve beraberindeki yaptırımların kabul edilemez olduğunu, bir uzlaşmaya varma şansını baltaladığını dile getirdi.
Açıklamada, "Rusya, ABD ile yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantilerini müzakere etmediği takdirde, askeri teknik önlemler dahil bazı cevaplar vermek zorunda kalır" ifadesi kullanıldı.
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