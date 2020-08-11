Rusya'nın ilk KOVID-19 aşısı onay aldı!
Rusya'da üretilen ve "Sputnik" adı verilen ilk koronavirüs (KOVID-19) aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığının onayını aldı.
Konuya ilişkin açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.
Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen, ülkenin ilk KOVID-19 aşısının Sağlık Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.
Aşının seri üretimine yakında geçilmesini ümit ettiğini söyleyen Putin, kendi kızına söz konusu aşının uygulandığını belirtti.
DSÖ'den ilk açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, "Rus sağlık yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Aşının DSÖ ön yeterliliğini sağlamasıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Bu ön yeterlilik, aşının tüm güvenlik ve etki verilerinin titizlikle incelenmesini kapsıyor." ifadelerine yer verildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan KOVID-19 nedeniyle şu ana kadar 739 bin 512 hayatını kaybetti. Virüse yakalanan toplam kişi sayısı ise 20 milyon 275 binin üzerinde.
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