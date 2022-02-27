Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor

Gece boyu sık sık patlama seslerinin duyulduğu Kiev'de zaman zaman şehir merkezinden silah sesleri de geldi.

"Rus askerleri Harkov'a girdi" dedi. Kentten çatışma sesleri gelmeye devam ederken, Harkov'a girmeye çalışan Rus birliğinin ateş altına alındığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bazı Rus zırhlı askeri araçlarının da imha edildiği görüldü.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, ülkesine saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top ve 2 gemi kaybettiğini açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Ukrayna genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaralandığını rapor ettiği aktarıldı.

Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.