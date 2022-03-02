Rusya Savunma Bakanlığı: 498 Rus askeri hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
DÜNYA 02.03.2022, 20:21 02.03.2022, 21:22
Rusya'nın başlattığı askeri harekat sonucunda Ukrayna ile girdiği savaş, 7'nci gününde..
Meydanların ve sivil yerleşim alanlarının bombalanmasıyla birlikte Ukrayna, direnişine devam ediyor.
Rus güçleri ise, kuzey ve kuzeybatıdan başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalışıyor.
RUSYA, KAYIPLARINI İLK KEZ AÇIKLADI
Yoğun geçen çatışmalara ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı, ilk kez kayıpları ile ilgili açıklama yaptı.
498 RUS ASKERİ ÖLDÜ
Bakanlıktan yapılan açıklama 498 Rus askerinin şimdiye kadar Ukrayna'da öldüğünü, 1598 askerin ise yaralandığını duyuruldu.
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