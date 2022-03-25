Rusya, Ukrayna operasyonunun ilk aşamasında ana hedefe ulaştı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna operasyonunun ilk aşamasında ana hedeflere ulaşıldı.
DÜNYA 25.03.2022, 16:26 25.03.2022, 17:13
Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna operasyonunun ilk aşamasında ana hedeflere ulaşıldı. Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde."
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