Rusya-Ukrayna Savaşı 39. gününde devam ediyor!
Savaşın başından beri nadiren saldırı düzenlenen, ülkenin deniz ticaretinde önemli role sahip Odessa kenti, Rus birliklerince vuruldu.
DÜNYA 03.04.2022, 15:52 03.04.2022, 16:45
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, kentteki altyapı tesislerinin füzelerle hedef alındığını, birkaç bölgede yangın çıktığını belirtti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarıldı.
Rusya ise Odessa şehri yakınlarında bulunan petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu yüksek hassasiyetli roketlerle vurdu
Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 18 bin civarında askerini kaybettiği bildirildi.
Diğer taraftan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Irpin, Buça, Hostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Harabeye dönen şehirde araçlar ve tanklar kullanılamaz hale gelmiş durumda
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Erzurumspor
|29
|47
|6. Eyüpspor
|28
|46
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Denizlispor
|28
|33
|16. Kocaelispor
|28
|33
|17. Altınordu
|28
|31
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. West Ham United
|31
|51
|6. Tottenham
|30
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Newcastle
|30
|34
|15. Brentford
|31
|33
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Barcelona
|28
|54
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22