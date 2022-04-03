Rusya-Ukrayna Savaşı 39. gününde devam ediyor!

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, kentteki altyapı tesislerinin füzelerle hedef alındığını, birkaç bölgede yangın çıktığını belirtti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarıldı.

Rusya ise Odessa şehri yakınlarında bulunan petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu yüksek hassasiyetli roketlerle vurdu

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 18 bin civarında askerini kaybettiği bildirildi.

Diğer taraftan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Irpin, Buça, Hostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Harabeye dönen şehirde araçlar ve tanklar kullanılamaz hale gelmiş durumda