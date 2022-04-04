Rusya-Ukrayna Savaşı 40. gününde devam ediyor!

Söz konusu açıklamada siviller tarafından ikram edilen zehirli kek ve alkol nedeniyle 500 Rus askerinin hastaneye kaldırıldığı ve bu askerlerden 28'inin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 38 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve ilk kez bunun "soykırım" olduğunu söyledi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mizintsev, Türkiye'nin girişimiyle 4 Nisan sabahı Mariupol'den sivillerin kurtarılması için yeniden insani koridor açacaklarını belirtti.