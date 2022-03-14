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Rusya-Ukrayna savaşında 19. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19. gününde de sürüyor. Kremlin'den yapılan son açıklamada, ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı provokasyon yaptığı ve Rusya'nın Çin'den askeri destek istemediği belirtildi.

DÜNYA 14.03.2022, 15:07
Rusya-Ukrayna savaşında 19. gün

Ukrayna - Rusya arasında savaş 19. gününde sürüyor. 

Kremlin'den yapılan son açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in operasyonun en başında ordudan büyük kentlere baskın düzenlenmesi istemediği belirtildi. 

Kremlin'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Rusya, Çin'den askeri destek istemedi. ABD ve AB, Rusya'yı Ukrayna'nın büyük şehirlerine saldırmaya çalışıyor. Bunun provakosyon olduğunu söyledik. Rusya, Ukrayna'daki operasyonlarına devam etmek için yeterli askeri kaynağa sahip."

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereschuk, Rusya ile kabul edilen geçiçi ateşkes kapsamında bugün 10 insani koridor açılacağını duyurdu. 

Vereschuk, "Ukrayna'nın güneydoğusundaki Berdiansk'tan liman kenti Mariupol'e gıda ve ilaç taşıyan insani konvoyun tekrar hareket etmesini sağlamaya çalışacağız. Kiev'e yakın kentlerden ve doğudaki Luhansk bölgesindeki siviller tahliye edilecek" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki cephe kasabaları ise başarılı bir şekilde tahliye ediliyor. Bölge valisi Oleksiy Kuleba, sivillerin tahiyesinin üst üste beşinci devam ettiğini belirterek, "Bölgemizde şartlı da olsa ateşkes sürüyor" dedi.

KİEV'DEKİ 9 KATLI APARTMANA TOP MERMİSİ İSABET ETTİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmana füze isabet etti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko'ya göre, olay esnasında iki kişi öldü ve üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan bir apartmana top mermisi isabet etti.

Ukraynanın başkenti Kiev'de yer alan bir apartmana top mermisi isabet etti.

RUSYA: YAPTIRIMLAR İŞE YARAMAZ

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı ülkelerinin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, "Moskova, ABD ve Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını istemeyecek, Batı baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyecek" ifadelerine yer veren Vershinin, "Bu yaptırımlar, bizim kararımız değildir." dedi.

ABD ile ortaklarının, ülkesine yaptırım uygulayarak, Rusya ekonomisini ve Rus halkını zor durumda bırakmaya çalıştıklarını kaydeden Vershinin, "Bize bir baskı aracı olarak uygulanan yaptırımlar, birincisi gayrimeşrudur, ikincisi de işe yaramaz." görüşünü paylaştı.

LVİV'E HAVA SALDIRISI

Lviv'de, Polonya sınırına sadece 25 kilometre uzaklıktaki Ukrayna'nın Uluslararası Barış ve Güvenlik Enstitüsü füze saldırısı düzenlendi.

Bölge valisi, eğitim karargahı olarak kullanılan Uluslararası Barış ve Güvenlik Enstitüsü'ne yaklaşık 30 seyir füzesi atıldığını açıkladı.

Füzelerin bazılarının havada imha edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın açıklamasına göre 35 kişi öldü, 124 kişi yaralandı.

Rusya'nın açıklamasına göreyse saldırıda 180 yabancı paralı asker öldürüldü.

ZELENSKİ'DEN MÜZAKERE MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı bir toplantıyı organize etmek olduğunu söyledi.

Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, NATO'ya hava sahasını kapatma çağrısını yineleyen Zelenski, "Ukrayna gökyüzünün kapatılmaması, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO vatandaşlarının topraklarına da düşeceği anlamına geliyor. Bu sadece bir zaman meselesidir" dedi. 

ABD'Lİ GAZETECİ RUS SALDIRISINDA ÖLDÜ

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, başkent Kiev'in dışındaki Irpin kasabasında mültecileri görüntüleyen ABD'li gazeteci Brent Renaud, Rus kuvvetleri tarafından öldürüldü. Kiev'deki Polis Şefi Andriy Nebytov, 51 yaşındaki film yapımcısı ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Rus birliklerinin ateş açması sonucu boynundan vurularak öldürüldüğünü söyledi. Yetkililer, başka bir ABD'li belgesel yapımcısı olan Juan Arredondo'nun ise saldırıda yaralandığını belirtti. 

Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de bugünden itibaren güvenlik nedeniyle gazetecilerin bölgeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

#Ukrayna #Rusya #saldırı
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