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Rusya-Ukrayna savaşında 38. gün: Tahliye için 7 bölgede insani koridor kurulacak

Ukrayna-Rusya savaşında 38'inci güne girildi. Bugün Ukrayna'nın kuşatma altındaki bölgelerinden sivilleri tahliye etmek için yedi insani koridorun kurulması planlanıyor. Bazı noktalardaysa siviller hala bombardıman altında. Bir yandan da Rus güçlerinin belirli bölgelerden çekildiği haberleri geliyor.

DÜNYA 02.04.2022, 12:12 02.04.2022, 16:45

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş  38. gününde sürüyor. Barışı tesis etmek için diplomatik çabalar sürerken, sahadaki durumsa kötüleşmeye devam ediyor.

7 İNSANİ KORİDOR KURULACAK

Rus güçlerin bazı bölgelerden çekilse de, birçok kentte siviller bombardıman altında hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor. Bugün Ukrayna'nın kuşatma altındaki bölgelerinden sivilleri tahliye etmek için yedi insani koridorun kurulması planlanıyor.

Dün Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde heyetler çevrimiçi toplantıda biraraya geldi. Barışı tesis etmek için diplomatik çabalar sürerken, sahadaki durumsa kötüleşmeye devam ediyor.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 17 BİN 800 ASKER KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 134 helikopter, 631 tank, 1776 zırhlı araç, 317 top, 100 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1236 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 87 insansız hava aracını da kaybetti.​​​

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski son yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkenin doğusuna yeni saldırılar düzenlemeye hazırlandığını açıkladı. Zelenski ayrıca, tahliyeler konusunda Türkiye ile görüştüklerini söyledi. 

Rus güçlerinin çekildikleri yerlere mayın yerleştirdiğini belirten Zelenski, bu bölgelerde hayatın yeniden normale dönmesinin henüz imkansız olduğunu ifade etti.

ZELENSKİ AİLELERE RUSÇA SESLENDİ

Zelenskiy "Mariupol'de tahliye konusunda arabuluculuk yapması için Türkiye ile görüştüklerini" de sözlerine ekledi.

Konuşmasına Rusça devam eden Zelenski, Rusya ve Kırım'da askere alınmak istenen kişilerin ebeveynlerine seslendi. "Çocuklarınızın askere alınmasını engelleyin, burada daha fazla insanın ölmesini istemiyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski daha önce Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile Kiev'de bir araya gelmişti.

"Ukrayna'ya ne gerekiyorsa vermeye hazır olduklarını" söyleyen Metsola, "Ukrayna kazanırsa, Dünya kazanır" dedi.

RUSYA'NIN SIRADAKİ HEDEFİ SUMİ

Sahadaki durumsa kritikliğini koruyor.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın füzelerle Odessa'daki alt yapıyı hedef aldığını, saldırının hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Rusya'nın sıradaki hedefininse Sumi olduğu ileri sürüldü.

Kiev Bölge Valisi Oleksandr Pavlyuk, Kentin Kuzey ve Doğusunda şiddetli çatışmaların sürdüğünü aktardı.

Kiev'in kuzeyindeki kilit öneme sahip Bucha kasabasının da Ukrayna askerleri tarafından yeniden ele geçirildiği bildirildi. 

Herson kentinin güneyinde 10'dan fazla kasaba ve köyün Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçtiği duyuruldu

Rus birliklerinin çekildiği İrpin'se harabeye dönmüş durumda.
Kurtarma ekipleri mahsur kalan sivilleri, zarar görmüş köprülerden geçirerek şehirden çıkarmaya çalışıyor.

#Rusya #Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski #Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola #Kiev
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