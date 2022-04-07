Rusya - Ukrayna savaşında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor!
Rusya işgalinin 43. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin gündeminde Rus ordusunun Buça'da yaptığı katliam vardı
DÜNYA 07.04.2022, 13:09 07.04.2022, 16:13
Rusya'nın taktik değiştirdiğini söyleyen Zelenski, Rusların işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi. Ukrayna liderine göre Rusya, katliamdan sonra birçok kentin sokaklarından ve bodrumlarından öldürülen Ukraynalıların cesetlerini çıkarmaya çalıştı.
Son olarak Ukrayna’nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, abluka altında olan şehirde bir ay içinde 210’u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü söyledi.
Öte yandan Ukrayna Ulusal Muhafızlarının özel kuvveti Azak Taburu Komutan Yardımcısı Svyatoslav Ponomar, yaptığı açıklamada, Mariupol’da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanların olduğunu bildirdi.
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