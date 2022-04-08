Rusya - Ukrayna savaşında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor!

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının haftalardır sürdüğünü, Ukrayna halkının da cesurca direniş gösterdiğini belirtti.

Rusların abluka altında tuttukları Mariupol'da kapsamlı provokasyonda bulunacakları yönünde bilgiler edindiklerini belirten Zelenski, "Mariupol'deki kurbanları, sanki onları öldüren Rus ordusu değil de Ukraynalılarmış gibi gösterecekler” dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Buça Irpin’den gelen görüntüler müzakereleri, daha doğrusu oluşan göreceli atmosferi maalesef gölgeledi" dedi.

Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yla gelişmeleri ele aldıklarını belirterek Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillerin görüntülerine ilişkin, "Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez, insanlık adına utanç verici görüntülerden duyduğumuz rahatsızlığı da kendisine söyledik. Bu görüntüler şu anda müzakereleri biraz gölgeledi. Oluşan göreceli pozitif atmosferi maalesef gölgeledi." diye konuştu.