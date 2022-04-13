Rusya - Ukrayna savaşında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 49. güne girilirken, Rus birliklerinin katliam yaptığı bölgelerden biri olan Mariupol'den gelen haberler derin endişe yarattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve yetkililer, Rusya'nın Mariupol'de kimyasal silah kullandığını öne sürerek, bölgedeki insanların nefes almakta zorlandıklarını aktardı.

Öte yandan Azov taburunun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda da Rusların İHA'larla sivillerin üzerine zehirli madde attığı ifade edildi.

ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu belirtirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de ilk kez Ukrayna'da soykırım yapmakla suçladı.

Ukrayna lideri Zelenski, dün bir fotoğraf yayınlayarak Rusya Devlet Başkanı Putin'le yakın ilişkileri olan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un yakalandığını duyurdu. Zelenski, 48 günlük saklambacın ardından yakalanan Medvedçuk'u verme karşılığında Rusya'dan savaş boyunca esir düşen Ukraynalıları istedi.