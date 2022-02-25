Rusya - Ukrayna savaşında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor!
Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu ve Putin askeri operasyon emri verdi. Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki pek çok bölge saldırıların hedefi haline gelirken dünyadan Rusya'ya yaptırım açıklamaları geldi.
Başta ABD, Almanya ve İngiltere'den hamleler gelirken, Avrupa Birliği'nden de dikkat çeken bir karar çıktı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.
Japonya, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları artıracağını duyurdu. Buna göre, Japonya, Rusya'ya yönelik yaptırımları mali ve askeri kurumları da kapsayacak şekilde güçlendirecek.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar hususunda, karşılıklı ticareti korumanın yollarını görüştü.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla askeri personel kaybettiklerini tahmin ettiklerini açıkladı. Wallace, Rusya'nın saldırıların birinci gününde başarısız olduğunu ve Rusya'nın niyetinin tüm Ukrayna'yı ele geçirmek olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı uzun bir düredir işgal etmeyi planladığını öne sürdü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yayınladığı video mesajında uygulanan yaptırımların Rusya için yeterli ve caydırıcı olmadığını söyledi. Zelenski, dünyanın Ukrayna'yı uzaktan gözlemlemeye devam ettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya'yı masaya oturtmak zorundayız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var” dedi.
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