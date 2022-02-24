Rusya-Ukrayna savaşında son durum!

Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlama sesleri duyulmaya başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mümkün olduğunca evde kalın" diyerek ve ülke genelinde sıkıyönetim ilan etmişti.

Kiev'de halk şehri terk etmeye başlarken, siren sesleri duyulmaya başlandı. Pek çok kişi otomobilleriyle şehri terk etmeye çalışırken, otoyollarda trafik oluştu. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken, bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Chuhuiv kasabasında düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

Ukrayna Acil durum servisi, Kiev'in güneyinde 14 kişinin bulunduğu bir Ukrayna askeri uçağının düştüğünü açıkladı. Uçakta 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.