Rusya: Ukrayna'ya ait askeri üssü vurduk
Rusya, Ukrayna'ya ait Starokostantiniv askeri hava üssünü uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını duyurdu.
DÜNYA 06.03.2022, 11:21
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11'inci gününde devam ediyor.
Başta başkent Kiev olmak üzere birçok yerde gerginlik sürerken Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, Ukrayna'nın Starokostantiniv askeri hava üssünün vurulduğunu açıkladı.
Konashenkov, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan saldırı sonucunda üssün devre dışı kaldığını duyurdu.
Igor Konashenkov, Rusya'nın son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 10 uçak ve helikopteri düşürdüğünü de sözlerine ekledi.
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