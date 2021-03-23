Rusya'ya ait bombardıman uçağının içinde facia, Ölü ve yaralılar var

Rusya Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının Kaluga bölgesinde düştüğünü açıkladı.

TETİKLEME SİSTEMLERİNDEKİ ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ

Savunma Bakanlığı, uçağın planlı eğitim uçuşu sırasında tetikleme sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi.

FIRLATMA SİSTEMİ ÇALIŞMADI PARAŞÜTLE ATLADILAR

Uçağın askeri havaalanı yakınında irtifa kaybetmesi sırasında 4 uçak personelinin fırlatma sistemleri ile kurtulmaya çalıştığı fakat yüksekliğin yetersiz olması nedeniyle paraşütle atlayan 4 personelden 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise yaralandığı aktarıldı. Yaralının hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı ifade edildi.