Rusya'ya ait bombardıman uçağının içinde facia, Ölü ve yaralılar var
Rusya'nın Kaluga bölgesinde TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı tetikleme sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle düştü. Uçağın irtifa kaybetmesi sırasında fırlatma sistemleriyle kurtulmaya çalışan ancak yüksekliğin yetersiz olması nedeniyle paraşütle atlayan 4 personelden 3'ü hayatını kaybetti. Yaralı personel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
DÜNYA 23.03.2021, 16:24
Rusya Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının Kaluga bölgesinde düştüğünü açıkladı.
TETİKLEME SİSTEMLERİNDEKİ ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ
Savunma Bakanlığı, uçağın planlı eğitim uçuşu sırasında tetikleme sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi.
FIRLATMA SİSTEMİ ÇALIŞMADI PARAŞÜTLE ATLADILAR
Uçağın askeri havaalanı yakınında irtifa kaybetmesi sırasında 4 uçak personelinin fırlatma sistemleri ile kurtulmaya çalıştığı fakat yüksekliğin yetersiz olması nedeniyle paraşütle atlayan 4 personelden 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise yaralandığı aktarıldı. Yaralının hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı ifade edildi.
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