Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta 3 ay geride kaldı

Ukrayna Başsavcısı yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarında şimdiye kadar 232'si çocuk olmak üzere en az 4 bin 600 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Başsavcı bu rakamların geçici olarak Rusya'nın kontrolü altında olan bölgelerden gelen verileri içermediğini, ancak uydu görüntülerinden ve diğer kaynaklardan gözlemledikleri kadarıyla oradaki durumun "felaket" olduğunu, birçok şehir ve kasabanın yerle bir edildiğini dile getirdi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, Ukrayna-Rusya savaşı ve yakın zamanda diğer ülkelerde meydana gelen çatışma ve iç savaşlar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının ilk defa 100 milyonun üzerine çıktığını bildirdi.