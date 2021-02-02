Salgın kısıtlamalarına karşı gösteriler Avrupa'daki birçok ülkeye sıçradı

Yeni tip koronavirüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösteriler Avrupa'nın birçok ülkesine sıçrarken, bazı ülkelerde polisle göstericiler arasında arbedeler de yaşanmaya başladı.

DÜNYA 02.02.2021, 16:13 02.02.2021, 18:47

Hollanda, Belçika, Slovenya, Çekya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan, geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına karşı gösterilerin düzenlendiği ülkelerin başında geliyor.

Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında protestolar, polisin sıkı önlemlerine rağmen 31 Ocak Pazar günü de devam etti. Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, kısıtlamaların bir an önce sonlandırılmasını istedi.

İzinsiz gösteride polis kalabalığa sık sık dağılmaları uyarısında bulunurken, göstericilerin alanı terk etmemesi üzerine polis ses bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk haftada çıkan şiddet olayları sonucu 350'ye yakın kişi tutuklanırken, protesto ve yağmaların son 25-30 yıldaki en ciddi şiddet olayları olduğu açıklandı. Gösterilerde bir koronavirüs test merkezine de zarar veren göstericiler, çevredeki araçları ve motosikletleri de ateşe verdi.

Göstericilerin mağazaların camlarını kırarak yağmalamaya başlaması üzerine Amsterdam'daki işletmeler de vitrinlerini tahta plaka ve beton bloklarla kapattı.

Hollanda'da Aralık 2020'den beri market, fırın ve eczaneler dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar kapalı tutulurken, hükümet 9 Şubat'a kadar uygulanmak üzere 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını da yürürlüğe koydu.

Avusturya'daki gösterilerde gerginlik

Avusturya'nın başkenti Viyana'da da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı bir grup, gösterilerin yasak olmasına rağmen pazar günü sokağa çıkarken, polis göstericilerin yürüyüş yapmasına izin vermedi.

Başkentin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatan göstericiler, üzerinde "Aşı zorunluluğuna hayır" ve "Senin (başbakan) kurallarından bıktık" yazılı pankartlar açtı. Göstericilerin yürümesini önlemek için barikatlar oluşturan polis ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlikler de yaşanırken, emniyet güçlerinin 2 binden fazla göstericiye cezai işlem uyguladığı, 32 göstericiyi de gözaltına aldığı bildirildi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösteri, aşırı sağcı grupların gövde gösterisine dönüştü.

Ülkede vaka sayılarındaki artış nedeniyle 26 Aralık'ta başlayan karantina süreci, 17 Ocak'ta iktidar tarafından yapılan açıklamayla 8 Şubat'a kadar uzatılmış ve bu karar toplumun bazı kesimleri tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Belçika'da en az 300 gözaltı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de hükümetin salgınla mücadele kapsamında aldığı ve aylardır devam eden kısıtlamaları protesto etmek isteyen en az 300 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen kişiler, 31 Ocak'ta başkentteki merkez tren istasyonu ve kentin simge yapılarından Atomium yakınında toplanmak istedi. İzinsiz olmasına rağmen istasyon yakınındaki Mont des Arts Meydanı'nda toplanmak isteyen yüzlerce kişi, ekimden beri yürürlükte olan salgın önlemlerinin gevşetilmesini talep etti. Meydana gelebilen ve etrafı polislerce sarılan bir grup ise "özgürlüklerinin geri verilmesi" talebiyle slogan attı.

Brüksel polisi, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek en az 300 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Belçika'da restoran, bar ve kafelerin kapatılmasının yanı sıra gece sokağa çıkma kısıtlaması, kalabalık toplantıların engellenmesi, evden çalışma zorunluluğu, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin durdurulması gibi birçok önlem halen uygulanıyor.

Danimarka'da da gösteriler sürüyor

Danimarka'da Aralık 2020'den beri düzenlenen salgın kısıtlamaları karşıtı önlemler sürüyor.

Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) tarafından ülkenin ikinci büyük şehri Arhus'ta 30 Ocak Cumartesi akşamı gösteri düzenlendi. Organizatörlerin başkent Kopenhag'dan yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Arhus'a göstericileri otobüslerle taşıdığı protesto, önceki haftalardakilere kıyasla daha sakin geçti.

Polis, yoğun önlemler aldığı gösteriyle alakalı yasalara aykırı harekette bulunan 4 kişi hakkında işlem yaptığını, 20 yaşında bir kadını ise polise taş atmaktan gözaltına aldığını açıkladı.

Bulgaristan'da Sağlık Bakanı Angelov'ın istifası istendi

Bulgaristan'da da salgın nedeniyle Kasım 2020'de kapatılan restoran, bar, disko ve gece kulübü çalışanları 27 Ocak Çarşamba günü başkent Sofya'da gösteri düzenleyerek, Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un istifasını talep etti.

Başbakanlık önünde düzenlenen protestoda konuşmacılar, restoranların 1 Şubat, eğlence mekanlarının da 15 Şubat'tan itibaren yeniden açılmasını istedi. Göstericiler, Kovid-19 vaka ve ölümlerinin nispeten düşük olduğu ülkede, hükümetin aldığı önlemlerin anlamsız ve işlevsiz olduğunu, önlemler yüzünden işsiz kaldıklarını savundu.

Gösteri öncesi polis ve asker Başbakanlık önünde güvenlik önlemleri aldı.

Slovenya'da okulların açılması isteniyor

Slovenya'nın Koper şehrinde de pazar günü yüzlerce veli ve öğrencinin katılımıyla düzenlenen gösteride hükümetin okulların kapalı kalması yönünde aldığı karara tepki gösterildi. Okulların açılması gerektiğini savunan göstericiler, artık uzaktan eğitim istemediklerini vurguladı.

Öte yandan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda pazar günü toplanan kalabalık grup, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerin kaldırılmasını istedi.

Çekya'da da küçük bir grup başkent Prag'da kısıtlamaları protesto ederken, düşük katılımın olduğu gösteri sakin geçti.

Ocak 2021 başında Almanya'da, Ekim 2020'de İspanya'da, Kasım 2020'de ise Fransa'da da kısıtlamalara karşı gösteriler düzenlemişti.

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