Salgından kurtuluş yok! İngiltere'de koronanın yeni türü olan "Üçlü mutasyon" görüldü

İngiltere'de bilim adamları, Yorkshire bölgesinde 49 kişiyi enfekte ettiği belirtilen yeni bir Kovid-19 türü "üçlü mutasyonu" araştırdıklarını bildirdi. İngiltere Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan açıklamada, "AV.1" olarak adlandırılan yeni türün yakından izlediği belirtildi.

ÜÇLÜ MUTASYON "ARAŞTIRILAN TÜR" AŞAMASINDA

Sağlık yetkilileri, şu anda AV.1 türünün şiddetli bir hastalığa neden olma veya Kovid-19 aşılarını daha az etkili hale getirme gibi kanıtlamış bir riski olmadığını aktardı. Halk Sağlığı, yeni üçlü mutasyonun şu anda "araştırılan bir tür" olarak nitelendirildiğini ancak araştırmalarda türün yüksek bir risk oluşturduğu tespit edilirse, "endişe verici tür" olarak tanımlanacağını ifade etti.

NEREDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Koronavirüsün diğer türlerinde görülen üç önemli mutasyonu taşıdığı için "üçlü mutasyon" olarak adlandırılan yeni türün (E484K) Güney Afrika ve Brezilya, (N439K) İskoçya ve (P681H) İngiltere'de görülen Covid-19 türlerinin özelliklerini taşıdığı belirtildi. Üçlü mutasyonun nereden geldiği henüz tespit edilmedi.

İLK KEZ BİRKAÇ HAFTA ÖNCE KEŞFEDİLDİ

Halk Sağlığından Dr. Kev Smith, "üçlü mutasyon kombinasyonunun" ilk kez bir kaç hafta önce keşfedilmesinden bu yana araştırıldığını belirterek, "Virüsü şimdiye kadar tespit ettiğimiz insanlar üzerinde özellikle daha bulaşıcı olduğu sonucuna ulaşamadık. Kişiler diğer koronavirüs varyantlarına göre daha fazla hastalanmıyorlar. Bu nedenle özellikle endişelenecek bir şey görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"PANİĞE KAPILMAYIN"

Sheffield'ın Halk Sağlığı Müdürü Greg Fell, İngiltere Halk Sağlığı ve NHS'nin Test ve Takip uygulamasının yetkilileri ile beraber çalıştığını belirtti. Fell, halkın paniğe kapılmamasını tembih ederek, "Yönergeleri izleyin, ellerinizi düzenli olarak yıkamaya devam edin ve kapalı alanlarda maske takın" dedi.