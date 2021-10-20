Şam'da bombalı saldırı
Suriye'de Esad rejimine bağlı televizyon, Şam'da düzenlenen saldırıda 13 rejim askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.
DÜNYA 20.10.2021, 09:18 20.10.2021, 09:21
Suriye'de rEsad rejiminin başkenti Şam, bombalı saldırıya sahne oldu.
Sabahın erken saatlerinde Şam'da asker taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen iki bomba infilak etti.
13 ÖLÜ, 3 YARALI
Rejime bağlı televizyon, saldırıda 13 rejim askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.
ŞAM'DA PEŞ PEŞE PATLAMA
Patlamalar, insanların yoğunluk oluşturduğu saatlerde meydana geldi. Otobüsün köprüden geçtiği sırada patlamaların yaşandığı kaydedildi.
El Cezire'nin rejim medyasından aktardığına göre, üçüncü bir aygıt, patlamadan etkisiz hale getirildi.
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