Şam'da bombalı saldırı

Suriye'de rEsad rejiminin başkenti Şam, bombalı saldırıya sahne oldu.

Sabahın erken saatlerinde Şam'da asker taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen iki bomba infilak etti.

13 ÖLÜ, 3 YARALI

Rejime bağlı televizyon, saldırıda 13 rejim askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

ŞAM'DA PEŞ PEŞE PATLAMA

Patlamalar, insanların yoğunluk oluşturduğu saatlerde meydana geldi. Otobüsün köprüden geçtiği sırada patlamaların yaşandığı kaydedildi.

El Cezire'nin rejim medyasından aktardığına göre, üçüncü bir aygıt, patlamadan etkisiz hale getirildi.