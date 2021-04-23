Sanal tosuncuğa kırmızı bülten!

Interpol, Adalet Bakanlığı'nın THODEX'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi talebi üzerine harekete geçti.

2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçarak kayıplara karışan Faruk Fatih Özer hakkında, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

EGM DUYURDU

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır." denildi.