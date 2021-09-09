Sarhoş okul bekçisi valiye yakalandı

ŞANTİYEDE İŞÇİ BULAMADI

Daha sonra inşaat sahasına giren Vali Kozhamyeko, bu kez inşaatta bir işçinin bile bulunmadığını tespit etti. Bekçiye işçilerin nerede olduğunu soran vali, "Onlar izinde" yanıtını aldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan olaylar kameralarla kayda alınırken; işçilerin izinli olmadığı, işleri aksattığı öğrenildi. Okul inşaatının sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.