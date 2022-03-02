Savaş, Türkiye'nin ekonomisini, bölgesel güvenliğini nasıl etkiliyor

Bölgedeki gerginlik Türkiye'nin ekonomisini, bölgesel güvenliğini ve Batı ile ilişkilerini ciddi oranda etkiliyor.

Türkiye aktif diplomasi izleyerek bir yandan Rusya'nın saldırganlığına karşı uluslararası camiayı göreve çağırırken diğer taraftan taraflarla özel ilişkilerini kullanarak çatışmaya dönüşen krizi yatıştırmaya çalışıyor.

Türkiye bir yandan da Ukrayna'daki soydaş Kırım Tatar halkına el uzatıyor ve ülkede bulunan Türk vatandaşlarının çatışma bölgelerinden tahliyesi için yoğun bir çaba yürütüyor.

Çatışmanın yarattığı yeni durum Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu birçok dinamiği dönüştürerek Türkiye'ye belli riskler yaratıyor ve fırsatlar sunuyor.

Türkiye'nin Montrö Anlaşması çerçevesindeki yükümlülükleri de Ukrayna'da devam eden krizde gündeme gelen meseleler arasındadır. 1

936 senesinde imzalanan anlaşmaya göre Türkiye ticaret gemilerine geçiş izni verirken savaş gemileri hususunda Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletlere tonaj ve Karadeniz'de kalma süresi kısıtlamaları getiriyor.

Ayrıca sözleşmeye göre savaş zamanında Türkiye kıyıdaş devletlerin savaş gemilerinin boğazlardan çıkışını kısıtlayabilmekte girişine de yalnızca gemi üssüne dönüyorsa izin verecektir.

Türkiye bugüne kadar Montrö sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini harfiyen yerine getirmiştir.

Rusya'nın saldırısının başlamasıyla açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu konuda garanti vermiştir.

28 Şubat günü yapılan açıklamayla Türkiye kıyıdan olan olmayan tüm ülkeleri boğazlardan savaş gemileri geçirmemeleri konusunda uyardı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KSÜ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Marziye Memmedli, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’ye etkilerini ve savaşın Rusya’ya getirdiği yaptırımları anlattı.

HABER: MEHMET DEVECİ