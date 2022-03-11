Savaşın 16. gününde Rus ordusu ilk kez Dnipro ve Lutsk şehirlerine saldırdı!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 16. güne girilirken Rus ordusu, ilk kez Ukrayna'nın Dnipro ve Lutsk kentlerini hedef aldı. Çocuk yuvasının ve jet bakım fabrikasının hedef alındığı saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi. Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada işgalin başladığı ilk günden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 474 olduğu ifade edildi.
Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 16. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan sıcak çatışmalar devam ediyor. Rus güçlerine karşı ciddi bir mücadele ortaya koyan Ukrayna askerleri Rus bombardımanlarına karşı direnişi sürdürüyor. Son olarak Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Servisi, Rus ordusunun gün içerisinde ilk defa Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırı düzenlediği bilgisini paylaştı.
Ukrayna'nın Devlet Acil Hizmetler Servisi, Dnipro kentine üç kez hava saldırısı düzenlendiğini ve en az bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıların bir apartmana ve çocuk yuvasına yakın gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı saldırıda, bir jet motoru bakım ve tamir fabrikasının da vurulduğu açıklandı.
Ukrayna'nın doğu ve batısındaki bu iki kent daha önce Rus ordusu tarafından hedef alınmamıştı. Saldırılar hakkında Facebook hesabı üzerinden açıklamalar yapan Lutsk belediye başkanı şehirde bulunan havalimanının vurulduğunu bildirirken "Herkes sığınaklara" paylaşımını yaptı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 7 Mart gece yarısına kadar 474 sivilin öldüğü, 861 sivilin yaralandığı belirtildi. Açıklamada ölenlerin 17'sinin, yaralananların ise 30'unun çocuk olduğu aktarıldı.
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