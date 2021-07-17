Savcı Sayan: PKK terör örgütüne yeter diyelim

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kente kurulan asfalt plentinin açılış törenine katıldı.

Savcı Sayan, törendeki konuşmasında terör örgütü PKK'ya değindi.

PKK yüzünden bölgenin kalkınamadığı söyleyen Sayan, terörle mücadele için vatandaşlara seslendi.

"PKK'YA YETER DİYELİM"

Bölgede terörün bitmesi halinde yüzlerce yatırımın yapılacağını söyleyen Sayan, işin ucunda ölümde olsa teröre karşı seslerini yükselteceklerini vurguladı.

PKK’nın 40 yıldır bölgede yapılacak yatırımlara engel olduğunu belirten Sayan, "Hani bizim dedelerimiz Ermenileri kovalarken yüksek seslerle bu vatanı sahipsiz mi gördünüz diye bağırıyorlardı ya onların torunları olduğumuzu hissettirerek hep birlikte Ağrı Dağı kadar yüksek bir sesle şu PKK terör örgütüne yeter diyelim. Ne olur arkadaşlar yeter diyelim. Harcanan barut parasıyla, kurşun parasıyla, teröre harcanan paralarla 150 tane güzel tesis yaparız. 10 tane mahalle kurarız. Ne olursunuz, yalvarıyorum size korkmayın.''