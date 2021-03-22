Savunma Bakanı ile Sibirya’da piknik!

Doğa tutkusuyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nadir olarak yaptığı tatili için bu kez de Sibirya’yı tercih etti.

Başkan Putin’e, Savunma Bakanı Sergei Shoigu eşlik etti.

PUTİN'İN HAFTA SONU KEYFİ

Hafta sonunu Sibirya bölgesinde geçiren Başkan Putin ve Bakan Shoigu, arazi aracı kullandı ve Sibirya taygasında yürüdü.

İkili, yürüyüşün ardından Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilen domates, soğan ve salatalıkla dolu masada kahvaltı yapmayı da ihmal etmedi.

Ayrıca Bakan Shoigu, Başkan Putin'e ahşap el sanatları ile uğraştığı atölyesini gezdirdi.

"ONA SAĞLIKLAR DİLERİM"

Öte yandan Putin, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'la bir atışma yaşamış, ve "Ona sağlıklar dilerim." açıklamasında bulunmuştu.

Putin'in bu açıklamasının ardından Biden, ülke içinde yapacağı bir seyahat öncesi uçak merdivenlerinden düşmüştü.

Biden'ın ilerleyen yaşı eleştirilerin odanağında olurken, Putin'in Sibirya'da verdiği pozlar ABD başkanına bir gönderme olarak algılandı.