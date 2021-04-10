Sedat Peker'e yapılan baskında "Branda" detayı

Kuzey Makedonya polisi tarafından sınır dışı edilip Kosova'ya sığınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'de bulunan adamlarına yedi ilde dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

YANDAKİ APARTMANLA ARASINA BRANDA ÇEKTİRMİŞ

Sedat Peker'in villasına yapılan baskında havadan çekilen görüntülerde bir detay dikkatlerden kaçmadı. Kale gibi korunan villanın hemen yanında bulunan apartmanla arasına branda gerilmiş durumda. Villanın civarında bulunan evlerin çeşitli engelleme yöntemleriyle bahçeyi görmesi engellenmiş.

KOSOVA VE KUZEY MAKEDONYA ARASINDA MEKİK DOKUDU

Milliyet'te yer alan habere göre; Peker'in avukatının eşliğinde gerçekleşen arama çalışmalarında adresinde bulunamayan ve yaklaşık 1,5 yıl önce eğitimi ve geleceği için yurt dışında yaşamaya karar verdiğini açıklayarak Karadağ'a gittiği bilinen Peker'in buradan Kuzey Makedonya'ya geçtiği, Kuzey Makedonya polisince 18 Ocak 2021'de sınır dışı edilmesi üzerine sığındığı Kosava'da Ademovski ismiyle sahte pasaportla tekrar Kuzey Makedonya'ya giriş yapıp kalmaya devam ettiği ancak bu durumu da tespit eden Kuzey Makedonya polisinin Peker ve adamlarına ikinci operasyonu düzenlediği ve Peker'in bu kez Karadağ'a kaçtığı ulusal ve uluslararası medyada yer almıştı.

İSTANBUL'A GETİRİLECEK

Bu bilgiler üzerine Kosova polisiyle irtibata geçen İstanbul polisinin Peker'i İstanbul'a getirme ve firari 10 adamını yakalama çalışmalarını devam ettiriyor.

KELEBEK OPERASYONU'NDA TUTUKLANDI

2004 yılında "Kelebek Operasyonu" kapsamında tutuklanan Peker hakkında çeşitli suçlardan 21 yıldan 62 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sedat Peker, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "Evrakta sahtecilik" gibi çeşitli suçlardan toplam 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davanın gerekçeli kararında, Peker'e "Reis" olarak hitap edildiği, mutlak liderliği ve hiyerarşisi bulunduğu vurgulandı.

10 YIL SONRA TAHLİYE OLDU

Peker, Kelebek Operasyonu davası kapsamında cezaevindeyken Ergenekon davasında da sanık oldu. Ergenekon davasında da 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Peker, 2014 tarihinde Özel Yetkili Mahkemeler'in kapatılması ve uzun tutukluluk süresinin de 10 yıldan 5 yıla indirilmesinin ardından aldığı ceza miktarı dikkate alınarak 10 yıl sonra tahliye edildi "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi yayımlayan 'Barış Akademisyenleri'ni kişisel internet sitesinde 13 Ocak 2016 tarihinde yazdığı yazıda "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız" sözleriyle tehdit ettiği iddiasıyla hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Peker, İstanbul Anadolu Adliyesi 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak beraat etti.

SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Peker hakkında 2017 yılında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Üsküdar'da düzenlenen şehitleri anma programında yaptığı konuşmada nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Peker, üzerine atılı eylemin suç oluşturmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi. Ataşehir'de 2019 yılında bir açılış sırasında yaptığı konuşmada halka silahlanma çağrısı yaptığı iddia edilen Peker hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından soruşturma başlatıldı. Ancak Peker hakkında takipsizlik kararı verildi. Peker iddialara göre yılbaşında Karadağ'dan Makedonya'ya geçti. Peker'in bu ülkede gizlenmek için sahte pasaport edinmeye çalıştığı da öne sürüldü.

İşte Sedat Peker'in villasına yapılan baskından kareler;