Serinlemek isterken timsaha yem oldu!
Serinlemek isteyen sokak köpeği, suya girdiği sırada timsaha yem oldu. O anlar anbean kameralar tarafından görüntülendi.
DÜNYA 27.05.2021, 14:12
Hindistan'ın Rawatbhata şehrinde kaydedilen görüntülerde su kenarında bir köpek, olacaklardan habersiz bir şekilde yürürken, su içindeki timsahın sessizce yaklaştığı görüldü.
KAMERA ANBEAN KAYDETTİ
Sudan çıkar çıkmaz köpeği yakalayan timsah, avıyla birlikte suyun içine geri döndü. Timsahın sokak köpeğini avlama anı saniye saniye kaydedildi.
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