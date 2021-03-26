Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti

İran bir kez daha 'kısasa kısas' uygulaması ile gündemde. İngiliz basının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, kocasını öldüren kadın idama mahkum edildi. Kan parasını kabul etmeyen çiftin kızı, bu noktada dolaylı olarak annesinin idamına izin vermiş oldu.

İKİ İDDİA VAR

İranlı Maryam Karami'nin kocasından boşanmak istediği, kocasının ise bunu kabul etmediği ve eşine şiddet uyguladığı öne sürüldü. Bir başka iddia ise Karami'nin kocasının idam edilen kadının babası tarafından öldürüldüğü oldu.

KISASA KISAS NASIL UYGULANIYOR?

İran'da yakınları öldürülen kişilere sunulan kanuni hak kapsamında 'kısasa kısas' uygulaması sıklıkla uygulanıyor. Bir yakını öldürülen kişi, cinayeti işleyen kişiden kan parası talep edebiliyor. Kişi tercihini bu yönde kullanmazsa idam cezasını kendi eli ile uygulayabiliyor.