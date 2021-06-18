Sıkı tedbirler ve aşı sonuç vermeye başladı!

Fransa'da tedbirler gevşetilmeye başlandı. Ülkede yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğu, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

Hindistan'da da günlük COVID-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan’da Son 1 günde 62 bin 480 vaka tespit edildi.

Ülkede Vaka sayısı, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan ülkede bugüne dek 270 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Fakat Nüfusunun 1,4 milyara yaklaşması dolayısıyla aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

İngiltere’de ise durum tam tersi. Ülkede, son 24 saatte 11 bin 7 COVID-19 vakası tespit edildi. Bu sayı ile şubat ayından beri ilk kez 11 bin sınırı aşıldı.

Geçen hafta aynı gün 7 bin 393 olarak gerçekleşen günlük vaka sayısı ise bir hafta içinde yaklaşık yüzde 49 arttı.

Son 1 günde 11 bin 7 yeni vaka tespit edilirken, böylece 12 bin 27 vakanın kaydedildiği 19 Şubat'tan bu yana en yüksek vaka artışı görüldü.