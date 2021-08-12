Şili'de 3. doz aşılama başladı

Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı 3'üncü doz aşı uygulaması başladı.

DÜNYA 12.08.2021, 07:49
Şili'de 3. doz aşılama başladı

Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris, aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. 

Amaçlarının halkın yüzde 82,44'ünü aşılamak olduğunu söyleyen Paris, "Aşıda 3. doz uygulamasını yaşlılardan başlatıyoruz çünkü virüse en çok maruz kalanlar onlardır" dedi.

12 milyon 531 bin 634 kişi aşılandı

Paris, ulusal aşılama kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun büyük bölümünün aşılandığını dile getirerek, 12 milyon 531 bin 634 kişinin aşılarını tamamladığını açıkladı.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu Şili'de 36 bin 157 kişinin ölümüne neden olan COVID-19, bugüne kadar 1 milyon 625 bin 456 kişide görüldü.

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