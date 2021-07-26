Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste

Yaklaşık iki yıldır devam eden koronavirüs salgını, aşılama ile kontrol altına alınmaya çalışıyor. Tüm dünyada devam eden aşılama uygulaması ile birçok yasak kalktı, ülkeler de kapılarını turistlere açmaya başladı. Bu noktada en merak edilen konu ise hangi ülkenin hangi aşıyı olan vatandaşları kabul edip etmeyeceği oldu. İşte Türk vatandaşlarının oldukları aşıya göre gidebilecekleri ülkeler listesi.

DÜNYA 26.07.2021, 17:35 26.07.2021, 17:49
Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması kapsamında, 67 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise artan vakalar sonrası aşı olmayanların en kısa zamanda olmaları için çağrıda bulundu.

Dünya genelinde aşılama süreci devam ederken birçok ülke sınırlarını turistlere açma kararı aldı. Özellikle Avrupa Birliği içerisindeki farklı ülkelerin bambaşka uygulamaları dikkat çekerken ABD ve Kanada gibi ülkeler de belirli aşıları kabul ediyor.

FRANSA

Fransa, Avrupa İlaç Dairesi'nin (EMA) onayladığı aşıları olanları kabul ediyor. Pfizer/BioNTech, Moderna ya da AstraZeneca'nın ikinci doz aşısını olduktan iki hafta sonra ülkeye girmek isteyenleri kabul ediyorlar. Ayrıca tek dozluk aşı Johnson&Johnson'ın aşısını olan ziyaretçileri de ülkelerine alıyorlar.

Öte yandan aşı olmayanların ise sağlık sorunu ve cenaze gibi sebeplerle ülkeye girişine izin veriliyor. Fakat bu durumlarda da negatif PCR testi ve karantina gibi uygulamalar talep edilebiliyor.

İSPANYA

Sınırlarını Haziran ayından beri turistlere açan İspanya'ya gitmek isteyenler EMA'nın ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı aşıları olduktan sonra ülkeye girebiliyor. Bu aşılar ise Pfizer/BioNTech, Sputnik V ve Sinovac. Bu kişilerin ziyaretlerinden 14 gün önce ikinci doz aşılarını olmuş olması isteniyor.

İSVİÇRE

İsviçre'de de koronavirüs aşısı olanlar ve belirli şartları karşılayanlar herhangi bir karantina ya da test sürecine girmeden ülkeye giriş yapabiliyor.

Eğer Schengen vizeniz varsa ve doğru aşıları olduysanız, ülkeyi ziyaret edebilirsiniz. İsviçre'de Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson aşısının yanı sıra Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı kabul ediliyor. Fakat İsviçre, tek doz aşı olunmuş olmasını kabul etmiyor, mutlaka iki doz aşı olunmasını talep ediyor.

YUNANİSTAN

50'ye yakın ülkeye kapılarını açan Yunanistan'da turistlerin ya aşı olması ya da negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor. Covid-19'u atlatanların da ziyaret edebildiği ülke birçok aşıyı kabul ediyor.

Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Sinovac, Sputnik V, Casino Biologics ve Sinopharm'ın aşılarını olmuş kişiler ülkeye kabul ediliyor. Fakat Yunanistan'a girişte rutin "test kontrolüne" denk gelme ihtimali de bulunuyor.

HIRVATİSTAN

Avrupa Birliği içerisinde ülkelerin farklı uygulamaları bulunuyor. Bunlardan biri de Hırvatistan… Hırvatistan AB'nin (yani EMA'nın) onayladığı aşıların yanı sıra Rus yapımı Sputnik V aşısını da kabul ediyor.

ALMANYA

Sınırlarını sadece zorunlu sebeplerle açan Almanya'da da Covid-19 aşı belgesi isteniyor. Almanya'nın "riskli alan" olarak tanımladığı ülkelerden gelenler ise karantinaya alınabiliyor, fakat aşı belgesi varsa gezginler bu uygulamadan muaf tutuluyor.

MACARİSTAN

Sağcı açıklamaları ve tutumuyla AB içerisinde tartışma yaratan Başbakan Viktor Orban'ın ülkesinde de farklı bir uygulama var. Macaristan yaptığı ikili anlaşmalarla Türkiye, Slovenya ve Sırbistan gibi ülkelerden gelen ve aşı olan turistlere sınırlarını açtı.

AVUSTURYA

Avusturya'ya giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları Sinovac ya da BioNTech/Pfizer aşısını olduklarını belge ile kanıtlarlarsa ülkeye giriş yapabiliyorlar.

DANİMARKA

Danimarka'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının Pfizer/BioNTech aşısı olduklarına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor. Kopenhag hükümeti Sinovac aşısı olanların ülkeye girişini ise kabul etmiyor.

Danimarka'ya giriş yapmak için aşı belgesine ihtiyaç var ve en az 2 hafta öncesinde aşı olunmuş olması gerekiyor. Danimarka, aşı süresinden 12 ay sonra ülkeye girişlere izin vermeyeceğini duyurdu.

BİRLEŞİK KRALLIK

Ülkeleri korona vaka ve ölüm oranlarına göre renklerle kategorilere ayıran Birleşik Krallık'ta, Türkiye kırmızı kategoride. Dolayısıyla şu an Birleşik Krallık'a Türkiye'den sadece İngiliz vatandaşları ya da Birleşik Krallık'ta oturma izni olan kişiler gidebiliyor.

Fakat direkt Türkiye'den değil de, İngiliz yetkililerin daha az riskli gördüğü bir ülkeye gidip orada 10 gün kaldıktan sonra da Birleşik Krallık'a giriş yapılabiliyor.

KANADA

Kanada'da da tam aşı olanlar karantina uygulamasına maruz kalmadan ülkeye girebiliyor. İkinci doz aşının üzerinden 14 gün sonra ülkeye girişe izin veren Kanada'ya girmeden önce bu belgeyi ArrveCAN isimli platforma yüklemek gerekiyor.

Kanada'nın kabul ettiği aşılar ise, Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson aşıları. Kanada, Sputnik V ve Sinovac'ın da dahil olduğu diğer aşıları ise kabul etmiyor. Kanada aşı belgesinin Fransızca ya da İngilizce olmasını talep ediyor.

ABD

ABD'ye girişlerde de belirli aşılar isteniyor. İki dozluk aşı olanların ikinci dozundan 2 hafta sonrasında ülkeye alınabileceği belirtilirken tek dozluk aşıda da iki haftalık bir bekleme süresi bulunuyor.

ABD'nin resmi internet sitesinde, Pfizer/BioNTech ya da Moderna aşısının ikinci dozundan 14 gün sonra turistlerin ülkeye girebileceği belirtilirken Türkiye'de kullanılmayan Johnson & Johnson'ın tek dozluk aşısından sonra da iki hafta beklenilmesi gerektiği belirtiliyor.

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