Sıvasız olduğu için şikayet edilen evin içinden saray çıktı

Norveç'in Bodø kentinde bulunan ve dış cephesindeki çirkin görüntü nedeniyle yıkılması için komşularının imza topladığı evin içini görenler adeta şoke oldu. Dış cephesi sıvasız ve boyasız olan evin içindeki tasarımlar ise herkesi büyüledi. Evin sahibinin neden böyle bir tasarrufta bulunduğu ise bilinmiyor.

DÜNYA 29.07.2021, 13:49
Sıvasız olduğu için şikayet edilen evin içinden saray çıktı

Evin dış cephesinin boyasız, sıvasız, eski, kısaca özensiz görüntüsü böyle...

Ancak evin içinde her bir metrekare özenle tasarlanmış... Duvar boyasından kullanılan eşyalara kadar, tüm detaylar düşünülmüş.

#Norveç #Ev #boya #dış cephe #AksuTV #AksuTVHaber
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