Siyahi gencin ölümü halkı sokağa döktü
Belçika'da siyahi gencin ölümü halkı sokağa döktü
Belçika'nın başkenti Brüksel'de siyahi bir göçmenin gözaltındayken şaibeli ölümü, kabalık bir grubun öfkesine neden oldu.
Brüksel'in kuzeyindeki tren istasyonu civarında bulunan karakol yakınında toplanan yüzlerce kişi, "İbrahima Barrie" adlı 23 yaşındaki gencin cumartesi gecesi gözaltındayken ölmesi üzerine polisi protesto etti.
"Siyahilerin hayatı önemlidir", "İbrahima için adalet" ve "Katil polis" gibi sloganlar atan göstericilerin bir bölümünün polise taş atarak taşkınlık yapması üzerine olaylar büyüdü.
Polisin tazyikli su sıkarak müdahale ettiği göstericilerden bir grup ara sokaklara dağıldı. Göstericilerden bazıları, yakınlardaki bir başka polis merkezinin girişini, civardaki bir aracı ve bazı çöp kutularını ateşe verdi.
Birçok polis aracının camları kırılırken, bazı göstericiler bölgedeki para çekme makineleri ve mağazalara da zarar verdi.
Kral'ın aracına taş atıldı
Bu sırada tesadüfen protestoların devam ettiği bölgeden geçen Belçika Kralı Philippe'in aracına da taş atıldı. Kral Philippe'i taşıyan araç, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kral Philippe'in o sırada araçta olup olmadığı bilinmiyor.
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