Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı

Somali'nin güney kısmındaki Kismayo şehrinde futbolcuları taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi.

Somali medyası, patlamada "JCCI" futbol takımının otobüsünün hedef alındığını ve otobüste kulüp personelinden yaklaşık 20 kişi bulunduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, patlamanın yola yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Kismayo'daki terör saldırısının kurbanlarının ailelerine ve arkadaşlarına taziye mesajı gönderdi.