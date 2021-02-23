Somali'de patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Hamarweyne ilçesindeki karakol ve alışveriş merkezi yakınlarında patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, patlama, intihar saldırısına hazırlanan bir kişinin etkisiz hale getirilmesi sırasında yaşandı.



Yaralananlar olduğu bildirilen patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.



Saldırı ile ilgili hükümetten henüz resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.



Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.