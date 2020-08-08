Somali'de şiddetli patlama!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir stadyum yakınındaki askeri üste patlama meyadana geldi.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Binbaşı Abdullahi Mahmud Reuters'e yaptığı açıklamada, patlamaya bir intihar saldırısının neden olmuş olabileceğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.