Somali'de Türk firmasına saldırı!
Somali'de bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 3 Türk vatandaşı da yaralandı.
DÜNYA 02.01.2021, 14:11 02.01.2021, 19:13
Saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 1'i Türk 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 Türk vatandaşının da yaralandığını duyurmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör saldırısında yaralanan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun yakından takip edildiği vurgulanmıştı.
Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada ayrıca, "Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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