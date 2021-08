SpaceX roketi fırlatıldı

SpaceX firması, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) için 23'üncü kez istasyona kargo taşıyor.

Kargoyu taşıyan Falcon 9 roketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden ateşlendi.

Kargoyu taşıyan Dragon kapsülü kalkıştan yaklaşık 14 dakika sonra roketten ayrıldı. Kapsül 2 tondan fazla ağırlıkta malzeme taşıyor.

Testlerde kullanılmak üzere karınca ve farklı mikroorganizmalar da istasyona gönderilen malzemeler arasındayken Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 7 astronot için avokado, limon gibi taze meyve ve sebze ile dondurma da gönderiliyor.

SpaceX, NASA için 23'üncü kez istasyona kargo gönderiyor. Kapsülün pazartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşmış olması bekleniyor.

Dün Türkiye saati ile 10:37 için planlanan fırlatma elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

Falcon 9’s first stage booster has landed on A Shortfall of Gravitas – first landing on this droneship! pic.twitter.com/vaiqb30q0P