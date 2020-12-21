Stratejist Abdullah Çiftçi: Avrupa 3.dalgadan bahsediyor

Açıklama İngiltere Başkanı Boris Johnson’dan Geldi.

Johnson, mutasyonlu virüsün yeni bir türden kaynaklandığının ve yeni türün daha ölümcül olduğuna dair bir bilgi bulunmasa da diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığının belirtildiğini bildirdi.

Peki uzmanların 2021 öngörüsü nedir?

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Covid-19 pandemisinde zafer eninde sonunda insanların olucak Her türlü mutasyona rağmen. Ancak bizlerin, insanların ve bilimin bu savaşı kazanacak gelişmeleri elde edene kadar kendimizi korumamız sevdiklerimizi korumamız lazım.

Ünlü Stratejist Abdullah Çitçi, Dünya sağlık örgütünün ‘Avrupa’yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor açıklaması yapan uzmanı 2021 Ocak’ta Avrupa’nın 3.dalgadan bahsediyor.’