Suriye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DÜNYA 27.11.2020, 16:34
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.08'de Şam'ın Duma ilçesinde 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,40 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Hatay'ın Yayladağı ilçesine 262 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 26, 2020
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Duma (Suriye)
Tarih-Saat : 27.11.2020, 01:08:23 TSİ
Enlem : 33.4823 N
Boylam : 36.6213 E
Derinlik : 8.40 km
Detay : https://t.co/VkVAxoDnBd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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