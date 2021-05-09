Suudi Arabistan, hac kararını verdi
Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin, yeni tip koronavirüs salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurdu.
Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında bu yıl da yurtdışından hacı adaylarını ülkeye almayabileceği yönünde çıkan haberlere son noktayı koydu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yapılacak olan hac ibadetinin Kovid-19 salgını nedeni ile özel koşullar altında düzenleneceği duyuruldu. Açıklamada, hac vazifesinin hacı adaylarının sağlık ve güvenliğini koruyacak özel önlemler altında düzenleneceği ve hac vazifesinin güvenli bir ortamda gerçekleştirileceği ifade edildi.
ÖNLEMLERLE İLGİLİ AYRINTI VERİLMEDİ
Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi. Bakanlık sözcüsü ise, "Krallık'taki sağlık yetkilileri durumu değerlendirmeye devam ediyor ve herkesin güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alıyor" dedi.
Suudi Arabistan geçtiğimiz sene ise, Kovid-19 salgını nedeniyle hac ibadeti için sadece ülke içindeki ve sınırlı sayıdaki hacı adayını kabul etmişti.
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