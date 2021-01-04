Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırlar açılıyor
Kuveyt Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
DÜNYA 04.01.2021, 22:13
Körfez ülkeleri arasında bir süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın da katkılarıyla süren ilişkilerin düzeltilmesi müzakerelerinde bir adım daha atıldı.
Katar ve Suudi Arabistan arasında devam eden müzakerelerden sınırların 2017 yılından bu yana kapalı olan sınırların açılması kararı çıktı.
SINIRLARI AÇIYORLAR
Kararı Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasser el Sabah açıkladı.
Sabah, ''Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı'' ifadelerini kullandı.
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