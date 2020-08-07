Suudi Veliaht Prens Selman'ın Kanada'ya suikast timi gönderdiği iddiası

Selman'ın, rakibi olarak gördüğü Prens Nayif'i "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına aldırmasının ardından Nayif'in emrinde çalışan Cebri, öldürülme endişesi ile Kanada'ya kaçmıştı.

Eski üst düzey Suudi istihbarat görevlisi Saad Cebri, Washington'da açılan davada Selman'ı suçladı. Cebri, 106 sayfalık iddianamede Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden 13 gün sonra peşinden suikast timi gönderdiğini söyledi.

İddianame göre başarısız suikast planı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin hemen sonrasına rastlaması ile de dikkat çekiyor. 3 yıl önce ülkesinden kaçan Cebri, olaydan bu yana da özel güvenlik korumasında yaşıyor. Dava dosyasına göre suikast planı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda Kanada gümrük birimlerinin, ekipten şüphelenmesi sonucu açığa çıktı.

Cebri: Selman hakkında bildiklerim beni hedef yaptı

Cebri ifadesinde, hedef alınmasına, Kraliyet hakkında sahip olduğu "zarar verici bilgilerin" sebep olduğunu belirtti, Selman hakkında çok şey bilmesinin kendisini hedef yaptığını ifade etti.

İddianamede, Cebri'nin hedef alınmasının veliaht prensin, muhalifleri susturmak için başlattığı kampanyanın parçası olduğu vurgulandı.

Suç mahallerindeki izleri ortadan kaldırmada uzmanlaşmış "Kaplan Mangası" adı verilen suikast timinin Cebri'yi öldürmek için görevlendirildiği belirtildi. Bu yönüyle, Cebri'nin ifadeleri ile Kaşıkçı cinayetinin benzerlikleri dikkat çekiyor.