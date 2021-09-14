Taliban'dan Türkiye'ye yeşil ışık
Afganistan'da yönetimin başında bulunan Taliban, Türkiye'ye yeşil ışık yaktı. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.
DÜNYA 14.09.2021, 22:43
Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, başkent Kabil'de Dışişleri Bakanlığı toplantı salonunda ilk kez düzenlediği basın toplantısında, diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.
Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını dile getiren Muttaki, ''Türkiye'den beklentimiz Afganistan halkının yanında olması ve Afganistan'ın altyapı çalışmalarına, özellikle Kabil havalimanının yeniden inşa edilmesi konusunda yardım etmesi. Bu konularda Türkiye ile irtibat halindeyiz. En yakın zamanda görüşmelerimiz sonuçlanabilir'' diye konuştu.
Muttaki, Türkiye'nin iyi bir hükümete sahip olduğunu ifade etti.
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