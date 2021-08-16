Taliban Kabil'e girdi

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından, Reuters haber ajansı Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk edip Tacikistan'a gittiğini duyurdu. Afgan yetkililer de Gani'nin ülkeden ayrıldığını doğruladı.

Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığı esnada ABD ordusu, başkentteki büyükelçiliğini tahliye etti.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre ise çok sayıda Avrupa Birliği personeli Kabil'deki daha güvenli bir noktaya taşındı.

Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

Taliban'dan açıklama

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.

Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.