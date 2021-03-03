Tanesi 600 Euro!
Şişirilmiş göğsü ve küçültülmüş boyuyla ünlenen Malezya horozlarının tanesi 250 ile 600 Euro'ya kadar satılabiliyor.
DÜNYA 03.03.2021, 16:41
Malezya'nın horozları, duruşları ve şekilleri itibariyle dünya genelinde ün kazanmış durumda.
Ülkeden dünyaya açılan bu tavuk türü, şişirilmiş göğsü ve küçültülmüş boyutuyla ünlü.
DÜNYANIN EN PAHALI IRKLARINDAN
Serama tavuğu Malezya kökenlidir ve benzersiz duruşu nedeniyle dünyanın en pahalı ırklarından biridir.
600 EURO'YA KADAR ALICI BULUYOR
Yetişkin serama tavuklarının her biri 5 milyon ila 12 milyon Endonezya Rupisi, yani 200 ile 600 Euro arasında satılıyor.
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